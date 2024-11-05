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Под Псковом обнаружили 110 кг экстази

ПСКОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Псковской таможни совместно с коллегами из УФСБ России по Псковской области выявили и изъяли более 110 кг наркотического средства «экстази», которое злоумышленники в составе организованной преступной группы пытались ввести в Россию через участок границы с Латвией. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники Псковской таможни обнаружили более 110 кг экстази в запасных колесах фуры, следовавшей транзитом из стран Евросоюза. В пункте пропуска Убылинка при сканировании грузового автомобиля таможенники выявили посторонние вложения. Брикеты молочного цвета были спрятаны между дисками и шинами запасных колес, размещенных в штатных местах полуприцепа. Всего 55 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, это наркотическое средство МДМА (экстази)», — говорится в сообщении.

Оперативники установили, что водитель должен был доставить наркотики в Россию и передать двум подельникам для дальнейшего распространения. Все участники организованной преступной группы задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой). Злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

ФСБ