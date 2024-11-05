Два человека погибли в дорожной аварии в Михайловском районе

В настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
На данный момент известно, что смертельное ДТП произошло в 08.10. По предварительным данным, водитель Nissan Tiida выехал на встречную полосу, допустив лобовое столкновение со встречной иномаркой.
— Водитель автомобиля Renault Logan доставлен в медучреждение, — сообщили в Главке волгоградской полиции. — Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.