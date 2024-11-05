Таллахасси
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Башкирии посоветовали от стресса есть пять неочевидных продуктов

Жителям Башкирии назвали пять продуктов, защищающих от стресса.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы избежать стресса и эмоционального напряжения, жителям Башкирии посоветовали есть брокколи и темный шоколад. По словам медиков, если в рацион включить продукты, богатые клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами, ферментами, а также пищей, способной повлиять на выработку серотонина, дофамина и эндорфина, то можно избежать и минимизировать последствия негативного влияния стресса на организм.

Так, например, темный шоколад может дать «гормоны счастья», а брокколи предотвращает симптомы депрессии. Натуральным антидепрессантом также является куркума, а пшеничные отруби снижают тревожность.

Еще один неочевидный продукт для борьбы со стрессом — инжир. Он одержит магний, действующий как релаксант для нервной системы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.