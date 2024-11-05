Жителям Башкирии посоветовали от стресса есть пять неочевидных продуктов

Чтобы избежать стресса и эмоционального напряжения, жителям Башкирии посоветовали есть брокколи и темный шоколад. По словам медиков, если в рацион включить продукты, богатые клетчаткой, полиненасыщенными жирными кислотами, ферментами, а также пищей, способной повлиять на выработку серотонина, дофамина и эндорфина, то можно избежать и минимизировать последствия негативного влияния стресса на организм.
Так, например, темный шоколад может дать «гормоны счастья», а брокколи предотвращает симптомы депрессии. Натуральным антидепрессантом также является куркума, а пшеничные отруби снижают тревожность.
Еще один неочевидный продукт для борьбы со стрессом — инжир. Он одержит магний, действующий как релаксант для нервной системы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.