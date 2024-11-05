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Задержанных на Шри-Ланке россиян депортировали

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноя — РИА Новости. Задержанные за нарушение миграционных законов Шри-Ланки россияне депортированы на родину, сообщили РИА Новости в посольстве России.

Источник: РИА "Новости"

«Россияне действительно благополучно улетели. Насколько нам известно, глава семьи осознал, что нарушил законодательство», — отметили в диппредставительстве.

Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило о начавшихся массовых проверках законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства. В ходе проверок ланкийские правоохранители, в частности, выявили российскую семью, которая в течение почти года незаконно пребывала на Шри-Ланке. По решению суда несколько дней им пришлось провести в центре депортации в Коломбо.

В связи с этим посольство РФ призывало граждан России проверить свои документы, подтверждающие законность их пребывания на острове.