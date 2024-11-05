Задержанных на Шри-Ланке россиян депортировали

Ранее посольство России на Шри-Ланке сообщило о начавшихся массовых проверках законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства. В ходе проверок ланкийские правоохранители, в частности, выявили российскую семью, которая в течение почти года незаконно пребывала на Шри-Ланке. По решению суда несколько дней им пришлось провести в центре депортации в Коломбо.