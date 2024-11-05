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Под Самарой утром 5 ноября в движении загорелся грузовик

В Красноярском районе произошло ДТП в селе Новый Буян.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Утром 5 ноября под Самарой произошло ДТП. В селе Новый Буян Красноярского района на улице Центральной в движении загорелся пикап Foton. О происшествии стало известно в 06.20.

— К месту ДТП был направлен расчет пожарно-спасательной части № 151 отряда № 41, — сообщила пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Также на месте ДТП работали полицейские. Пожарные потушили грузовик, стабилизировали его и отключили аккумуляторы. Почему транспорт загорелся в движении, предстоит выяснить экспертам. О пострадавших не сообщается.

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