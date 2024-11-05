В Челябинске осудили сотрудника полиции за разглашение гостайны

Суд в Челябинске приговорил к двум годам заключения условно сотрудника транспортной полиции, которого ФСБ уличила в разглашении государственной тайны. Страж закона обладал сведениями, защищенными грифом «совершенно секретно», но имел неосторожность сообщить их посторонним лицам, передает корреспондент chel.aif.ru.
Как рассказали в региональном управлении службы госбезопасности, полицейского судили по статье о разглашении государственной тайны. Условный приговор ему вынесли с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, он не сможет работать в органах власти в течение ближайших двух лет.
Всего в 2024 году в Челябинской области за нарушения в работе с гостайной были осуждены восемь человек. Кроме того, возбуждено 390 административных дел за нарушения правил защиты информации.