Пилотов самолета Бангкок-Иркутск пытались ослепить лазерной указкой

— В дежурную часть обратился диспетчер и рассказал, что при заходе на посадку в 100 километрах от иркутского аэропорта (со стороны Слюдянки) зафиксирована попытка ослепления экипажа лучами лазера, — рассказывают в пресс-службе Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте.