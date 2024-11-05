Пилотов самолета Бангкок-Иркутск пытались ослепить лазерной указкой

В Иркутске хулиганы хотели ослепить экипаж пассажирского самолета с помощью лазерной указки. Судно следовало из Бангкока в областной центр.
— В дежурную часть обратился диспетчер и рассказал, что при заходе на посадку в 100 километрах от иркутского аэропорта (со стороны Слюдянки) зафиксирована попытка ослепления экипажа лучами лазера, — рассказывают в пресс-службе Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте.
К счастью, самолет удалось посадить, обошлось без происшествий. В это время правоохранители начали проверку, им предстоит найти нарушителей.
Напомним, любое вмешательство в работу железнодорожного, воздушного и водного транспорта, угрожающее его безопасности, незаконно и влечет за собой уголовную и административную ответственность.