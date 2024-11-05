Таллахасси
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский фермер из-за сторожа лишился 200 мешков зерна

Как позже выяснилось, причиной такой недостачи стало обычное воровство.

Источник: Комсомольская правда

Омский фермер после уборки зерна стал замечать, как у него пропадает урожай. Он обратился за помощью к полицейским. Выяснилось, что виновником оказался один из сотрудников.

Как сообщили в полиции, во время зерноуборочной компании всю пшеницу убирали на открытую территорию зернотока. Рабочие обратили внимание, что урожай постепенно убывает. Тогда владелец предприятия обратился к полицейским. Однако мужчина не смог оценить ущерб.

Сотрудники полиции вскоре обнаружили подозрительно большое количество мешков с зерном у одного из домов в окрестности. Владельцем дома оказался ночной сторож предприятия. Мужчина рассказал полицейским, что воровал ее во время своих дежурств.

За время работы омич украл порядка 200 мешков зерна. Сумму причиненного ущерба оценили в 100 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело по факту кражи. Ему грозит до 5 лет колонии.

Ранее мы писали, что в Омской области огонь уничтожил 14 тонн кормов.