Омский фермер из-за сторожа лишился 200 мешков зерна

Омский фермер после уборки зерна стал замечать, как у него пропадает урожай. Он обратился за помощью к полицейским. Выяснилось, что виновником оказался один из сотрудников.
Как сообщили в полиции, во время зерноуборочной компании всю пшеницу убирали на открытую территорию зернотока. Рабочие обратили внимание, что урожай постепенно убывает. Тогда владелец предприятия обратился к полицейским. Однако мужчина не смог оценить ущерб.
Сотрудники полиции вскоре обнаружили подозрительно большое количество мешков с зерном у одного из домов в окрестности. Владельцем дома оказался ночной сторож предприятия. Мужчина рассказал полицейским, что воровал ее во время своих дежурств.
За время работы омич украл порядка 200 мешков зерна. Сумму причиненного ущерба оценили в 100 тыс. рублей.
На мужчину завели уголовное дело по факту кражи. Ему грозит до 5 лет колонии.
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