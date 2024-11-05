Курсант открыл стрельбу у клуба в центре Петербурга

Как сообщает портал 78.ru, инцидент произошёл после того, как двое мужчин начали приставать к девушке курсанта. На просьбы прекратить агрессию они не отреагировали, и молодой человек решил выйти с обидчиками на улицу для «мужского разговора». Ситуация переросла в демонстрацию травмата — курсант произвел несколько выстрелов в воздух.