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Курсант открыл стрельбу у клуба в центре Петербурга

Минувшей ночью у дома № 12 на Садовой улице 22-летний курсант Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского выстрелил в воздух из травматического оружия.

Как сообщает портал 78.ru, инцидент произошёл после того, как двое мужчин начали приставать к девушке курсанта. На просьбы прекратить агрессию они не отреагировали, и молодой человек решил выйти с обидчиками на улицу для «мужского разговора». Ситуация переросла в демонстрацию травмата — курсант произвел несколько выстрелов в воздух.

На место прибыли полицейские, которые изъяли у него оружие. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным источника, курсант уже поговорил с администрацией клуба и принёс извинения за инцидент.