СКР установил хищение еще одного комплекса Минобороны стоимостью 700 млн рублей

В сегодняшнем сообщении СКР говорится о еще одном эпизоде в деле фигурантов: в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при реализации банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона» похитили имущественный комплекс в Москве. Отмечается, что махинация была совершена с помощью подложных торгов. Похищенный комплекс состоит из 24 объектов недвижимости и оценивается в 700 млн руб.