СКР установил хищение еще одного комплекса Минобороны стоимостью 700 млн рублей

В середине октября Следственный комитет России (СКР) сообщил об уголовном преследовании в отношении предпринимателя Сергея Овчинникова, экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительного управления Московского региона» Алексея Асташкина и «гражданина Евгения Потапова». В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Овчинников объявлен в розыск, остальные фигуранты дела арестованы.
Тогда следствие сообщило, что фигуранты дела с помощью подложных торгов присвоили имущественный комплекс Минобороны в Балашихе. Его стоимость оценивается в более 244 млн руб. Организатором многомиллионного хищения следствие назвало Сергея Овчинникова.
В сегодняшнем сообщении СКР говорится о еще одном эпизоде в деле фигурантов: в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при реализации банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона» похитили имущественный комплекс в Москве. Отмечается, что махинация была совершена с помощью подложных торгов. Похищенный комплекс состоит из 24 объектов недвижимости и оценивается в 700 млн руб.