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В Новосибирске горит магазин, огонь перекинулся на соседние здания

Пожарные пытаются защитить деревообрабатывающее предприятие и садовое общество.

Пожарные Новосибирска борются с огнём в 2-х этажном здании продовольственного магазина на проспекте Дзержинского. ЧП произошло днём во вторник, 5 ноября 2024. Отмечается, что огонь стремительно перекинулся на соседние здания.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание и стараются защитить соседние предприятие по обработке дерева и садовое общество.

«Для проведения работ проспект Дзержинского перед поворотом на ул. Полякова временно перекрыт», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

пожары