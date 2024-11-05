В Новосибирске горит магазин, огонь перекинулся на соседние здания

Пожарные Новосибирска борются с огнём в 2-х этажном здании продовольственного магазина на проспекте Дзержинского. ЧП произошло днём во вторник, 5 ноября 2024. Отмечается, что огонь стремительно перекинулся на соседние здания.
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по региону.
Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание и стараются защитить соседние предприятие по обработке дерева и садовое общество.
«Для проведения работ проспект Дзержинского перед поворотом на ул. Полякова временно перекрыт», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.