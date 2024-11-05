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«Лидера ОПГ из Талгара» арестовали на два месяца

Информацию об аресте «лидера ОПГ из Талгара» подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области. Ведомством продолжается комплекс следственных действий, передает NUR.KZ.

«В июне 2021 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А. задержаны пятеро подозреваемых, которые были осуждены специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области и в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы. По результатам оперативно-следственных мероприятий по подозрению в соучастии в вышеуказанных преступных деяниях 2 ноября 2024 года гражданин К. задержан и судом санкционирована мера пресечения “Арест”, — говорится в сообщении ведомства.

В полиции уточнили, что арест производится на 2 месяца, а далее продлевается по мере необходимости. В ДП также отметили, что продолжается комплекс следственных действий для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех обстоятельств преступлений. Материалы дела направлены в суд для санкционирования меры пресечения.

Накануне в Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали появившуюся в Сети информацию о задержании «лидера ОПГ из Талгара». Отмечалось, что он помещен в изолятор временного содержания.