«Лидера ОПГ из Талгара» арестовали на два месяца

«В июне 2021 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении гражданина А. задержаны пятеро подозреваемых, которые были осуждены специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области и в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы. По результатам оперативно-следственных мероприятий по подозрению в соучастии в вышеуказанных преступных деяниях 2 ноября 2024 года гражданин К. задержан и судом санкционирована мера пресечения “Арест”, — говорится в сообщении ведомства.