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В Башкирии осудят 28-летнего экс-сотрудника ГАИ за смертельное ДТП

Экс-сотрудник ГАИ предстанет перед судом за смертельное ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 28-летнего бывшего сотрудника Госавтоинспекции обвиняют в гибели человека. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, молодой человек устроил смертельное ДТП, которое унесло жизнь мужчины.

Трагедия произошла в Октябрьском в июле этого года. Нетрезвый сотрудник ГАИ за рулем «Тойоты Камри» на одном из перекрестков города столкнулся с «ВАЗ-2114». От полученных трав водитель отечественной легковушки умер.

Экс-силовик попытался скрыть свое участие в аварии. Он попросил трезвого пассажира взять вину на себя и пересесть за руль, но обман был раскрыт.

Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу, проинформировали в надзорном ведомстве.

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