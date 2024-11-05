В Башкирии осудят 28-летнего экс-сотрудника ГАИ за смертельное ДТП

В Башкирии 28-летнего бывшего сотрудника Госавтоинспекции обвиняют в гибели человека. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, молодой человек устроил смертельное ДТП, которое унесло жизнь мужчины.
Трагедия произошла в Октябрьском в июле этого года. Нетрезвый сотрудник ГАИ за рулем «Тойоты Камри» на одном из перекрестков города столкнулся с «ВАЗ-2114». От полученных трав водитель отечественной легковушки умер.
Экс-силовик попытался скрыть свое участие в аварии. Он попросил трезвого пассажира взять вину на себя и пересесть за руль, но обман был раскрыт.
Уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу, проинформировали в надзорном ведомстве.
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