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Смертельное ДТП с участием трактора произошло под Новосибирском

Один человек погиб, трое получили травмы.

Источник: ГАИ Новосибирской области

Смертельная авария произошла в Маслянинском районе этим утром. Там столкнулись легковушка и трактор.

— Мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем Nissan Wingroad, двигался по автодороге «Черепаново — Маслянино» в направлении города Черепаново, по предварительной информации, на 45 километре трассы столкнулся с трактором К-746М, который двигался в попутном направлении и осуществлял левый поворот, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

В результате погиб один человек — пассажир. Водитель иномарки и две женщины получили травмы. На место аварии прибыли сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливают.