Смертельное ДТП с участием трактора произошло под Новосибирском

— Мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем Nissan Wingroad, двигался по автодороге «Черепаново — Маслянино» в направлении города Черепаново, по предварительной информации, на 45 километре трассы столкнулся с трактором К-746М, который двигался в попутном направлении и осуществлял левый поворот, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.