В Бобруйске майка загорелась на 13-летней девочке, когда она варила пельмени, рассказали в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
Сообщается, что в понедельник, 4 ноября, около 17.49 спасателям поступила информация о госпитализации 13-летней девочки с ожогами 6% тела, которые она получила в квартире. Удалось установить, что все случилось в тот момент, когда несовершеннолетняя варила пельмени на газовой плите.
В пресс-службе уточнили, что в момент приготовления еды, девочка наклонилась, чтобы налить воду из раковины. В этот момент на ней загорелась майка. За помощью девочка сразу же обратилась к своей матери, которая была в соседней комнате. Они смогли самостоятельно потушить пламя, а затем обратились в милицию за медпомощью. Предполагаемой причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.
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