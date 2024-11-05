В Бобруйске майка загорелась на 13-летней девочке, когда она варила пельмени

В пресс-службе уточнили, что в момент приготовления еды, девочка наклонилась, чтобы налить воду из раковины. В этот момент на ней загорелась майка. За помощью девочка сразу же обратилась к своей матери, которая была в соседней комнате. Они смогли самостоятельно потушить пламя, а затем обратились в милицию за медпомощью. Предполагаемой причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем.