В баре в Нижнем Тагиле на глазах у посетителей зарезали мужчину

В Нижнем Тагиле 43-летнему ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в убийстве. По данным следствия, мужчина 9 октября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в баре по улице Зари в Нижнем Тагиле, вступил в конфликт с одним из посетителей бара и нанес ему несколько ножевых ранений. Все проихошло на глазах у посетителей заведения. От полученных травм 45-летний пострадавший скончался в больнице, куда его доставили на «скорой».
Фигурант уголовного дела с места происшествия скрылся, а затем избавился от орудия преступления, выкинув нож на улице.
Подозреваемого оперативно задержали, нож нашли и изъяли. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за кражу, преступление сексуального характера и убийство. Тагильчанину, который освободился из мест заключения за пять дней до убийства, грозит до 15 лет лишения свободы.