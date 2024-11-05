В баре в Нижнем Тагиле на глазах у посетителей зарезали мужчину

В Нижнем Тагиле 43-летнему ранее судимому местному жителю предъявлено обвинение в убийстве. По данным следствия, мужчина 9 октября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в баре по улице Зари в Нижнем Тагиле, вступил в конфликт с одним из посетителей бара и нанес ему несколько ножевых ранений. Все проихошло на глазах у посетителей заведения. От полученных травм 45-летний пострадавший скончался в больнице, куда его доставили на «скорой».