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Мужчина погиб на зерносушильном комплексе в Городокском районе

Тело мужчины было обнаружено в желобе вентилятора, работники в этот день проводили очистку шахты зерносушильного комплекса.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на зерносушильном комплексе в Городокском районе Витебской области, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Трагедия произошла днем в понедельник, 4 ноября, когда работники предприятия проводили очистку шахты зерносушильного комплекса.

«Они услышали звук удара, после чего был обесточен комплекс. Когда рабочие начали производить осмотр, в желобе вентилятора обнаружили тело 57-летнего коллеги», — сообщили Sputnik в СК.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

«Во время осмотра места происшествия было установлено, погибший трудился электрогазосварщиком на этом зерносушильном комплексе», — рассказали следователи.

По их словам, когда начался обеденный перерыв, он приехал к коллегам, так как его рабочее место находится в другой стороне агрогородка.

Городокским райотделом Следственного комитета по факту гибели мужчины проводится проверка. В Следственном комитете подчеркнули, что особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, которые способствовали трагедии.

несчастный случай