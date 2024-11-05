Мужчина погиб на зерносушильном комплексе в Городокском районе

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на зерносушильном комплексе в Городокском районе Витебской области, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагедия произошла днем в понедельник, 4 ноября, когда работники предприятия проводили очистку шахты зерносушильного комплекса.
«Они услышали звук удара, после чего был обесточен комплекс. Когда рабочие начали производить осмотр, в желобе вентилятора обнаружили тело 57-летнего коллеги», — сообщили Sputnik в СК.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
«Во время осмотра места происшествия было установлено, погибший трудился электрогазосварщиком на этом зерносушильном комплексе», — рассказали следователи.
По их словам, когда начался обеденный перерыв, он приехал к коллегам, так как его рабочее место находится в другой стороне агрогородка.
Городокским райотделом Следственного комитета по факту гибели мужчины проводится проверка. В Следственном комитете подчеркнули, что особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, которые способствовали трагедии.