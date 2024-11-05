Сейсмолог сделал заявление по землетрясению в Алматы и области

Обращаясь к жителям южной столицы и области, он уточнил, что эпицентр землетрясения был расположен на территории Алматинской области, в Талгарском районе.
«Ощутимость для жителей Алматы и Алматинской области составила 3−4 балла. Данное сейсмическое событие является естественным фоновым процессом для высокосейсмичного региона нашей республики. Уважаемые граждане, просим доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации в социальных сетях и средствах массовой информации», — заявил Даулет Сарсенбаев.
5 ноября 2024 года в 10:00 в Алматы и Алматинской области произошло землетрясение. По данным МЧС, больше всего подземные толчки ощутили жители Талгара и Есика (4 балла). Расчетная интенсивность землетрясения в Алматы составила 3 балла.