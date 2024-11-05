Сейсмолог сделал заявление по землетрясению в Алматы и области

«Ощутимость для жителей Алматы и Алматинской области составила 3−4 балла. Данное сейсмическое событие является естественным фоновым процессом для высокосейсмичного региона нашей республики. Уважаемые граждане, просим доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации в социальных сетях и средствах массовой информации», — заявил Даулет Сарсенбаев.