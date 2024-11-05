Главу «Биотэка», получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания

«Ходатайство об освобождении Шпигеля от наказания в связи с болезнью удовлетворить», — огласила решение судья Наталья Бехтерева.
Шпигель не отбыл 7 лет и 4 месяца лишения свободы, отметил суд.
Судебные заседания проходили в закрытом режиме по просьбе прокурора, сославшегося на то, что в ходе процесса будут оглашены охраняемые законом сведения о здоровье осужденного. Шпигель и его защитники настаивали на обратном.
В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на свое здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд — заседания проходили прямо в следственном изоляторе «Матросская тишина». На одном из них ему стало плохо, медики его госпитализировали. В рассмотрении вопроса об освобождении от наказания Шпигель участвовал из СИЗО по видеосвязи, постоянно пользовался кислородной маской.
В январе Измайловский суд Москвы приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Белозерцев получил 12 лет, жена Шпигеля Евгения — 8,5. Остальным фигурантам назначены сроки от 7,5 до 8,5 лет. В конце августа Мосгорсуд утвердил приговор.
Белозерцев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Шпигелю, его супруге Евгении и гендиректору компании «Фармация» Антону Колоскову вменялись дача взятки, родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков обвинялись в посредничестве.
Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.