Главу «Биотэка», получившего 11 лет тюрьмы, освободили от наказания

В ходе следствия и рассмотрения уголовного дела по существу Шпигель, находясь в СИЗО, неоднократно жаловался на свое здоровье. У него имеются серьезные проблемы с сердцем и ряд хронических заболеваний. Его даже не доставляли в суд — заседания проходили прямо в следственном изоляторе «Матросская тишина». На одном из них ему стало плохо, медики его госпитализировали. В рассмотрении вопроса об освобождении от наказания Шпигель участвовал из СИЗО по видеосвязи, постоянно пользовался кислородной маской.