«Знал соседей с детства». В Мозырском районе сосед металлическим совком убил пенсионеров из-за долга

В момент допроса мужчина сообщил, что знал соседей с детства и не раз обращался к ним за помощью, в том числе и для решения финансовых проблем. Он добавил, что в конце февраля 2024 года одолжил у пенсионеров 3000 российских рублей, обещая отдать в течение нескольких дней.