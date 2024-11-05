«Знал соседей с детства». В Мозырском районе сосед металлическим совком убил пенсионеров из-за долга

Под Мозырем сосед убил металлическим совком пожилую пару из-за долга. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
В сообщении сказано, что жуткую картину обнаружила дочь погибшей семейной пары: в обгоревшем доме были тела ее родителей. Она сразу же позвонила в милицию. На месте случившегося работала следственно-оперативная группа. В ведомстве обращают внимание на то, что изначально все выглядело как несчастный случай.
Однако специалисты смогли установить, что смерть пенсионеров носит криминальный характер, а поджог дома является лишь попыткой скрыть следы особо тяжкого преступления. Сообщается, что женщина была сильно избита и, как следует из заключения экспертов, на момент пожара уже была мертва.
Сказано, что на теле мужчины также были множественные травмы, но его смерть наступила из-за отравления угарным газом. Следователи, проанализировав собранные материалы, вышли на след 35-летнего соседа погибших пенсионеров, который по причине минутного гнева убил металлическим совком семейную пару.
В момент допроса мужчина сообщил, что знал соседей с детства и не раз обращался к ним за помощью, в том числе и для решения финансовых проблем. Он добавил, что в конце февраля 2024 года одолжил у пенсионеров 3000 российских рублей, обещая отдать в течение нескольких дней.
Когда оговоренный срок вышел, житель Мозырского района пришел к соседке, чтобы попросить отсрочку возврата долга из-за того, что у него не было денег. В момент разговора пенсионерка высказала недовольство, что и послужило мотивом для убийства.
«Схватив металлический совок, 35-летний мужчина нанес несколько ударов женщине по голове и телу. На ее крики из комнаты вышел пожилой мужчина, которому также досталось: разъяренный фигурант набросился с совком и на него», — рассказали в Следственном комитете.
Также говорится, что после совершенного убийства, фигурант обыскал дом пары и украл все найденные деньги. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом и ушел.
«Понимая, что рано или поздно правоохранители будут его искать, житель Мозырского района спрятал свою куртку со следами крови, а также сжег похищенный кошелек и окровавленные перчатки», — отметили в пресс-службе ведомства.
В момент расследования специалисты установили, что сумма похищенного имущества составила чуть более 500 рублей. Также выяснилось, что пожар уничтожил имущество на общую сумму около 10 000 рублей.
«В ходе проверки показаний на месте 35-летний житель Мозырского района в подробностях рассказал и показал, как убивал пенсионеров», — сообщили в СК.
Жителю Мозырского района было предъявлено обвинение по ряду статей. В ведомстве акцентировали внимание на том, что по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса предусматривается смертная казнь.
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