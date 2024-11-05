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Массовое отравление на заводе Уфы расследует Следком

Следком Башкирии организовал проверку массового отравления работников завода в Уфе.

В Уфе следователи начали проверку по факту массового отравления на столичном заводе. Напомним, 21 работник предприятия пожаловался на проблемы с ЖКТ, 10 из них понадобилась госпитализация. На данный момент из больницы выписан один человек.

Причиной массового отравления стала норовирусная инфекция. Предположительно, ее пострадавшие могли подхватить в буфете завода.

Роспотребнадзор Башкирии на время приостановил деятельность пищеблока. Надзорный орган также начал свое расследование.

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