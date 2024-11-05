Массовое отравление на заводе Уфы расследует Следком

В Уфе следователи начали проверку по факту массового отравления на столичном заводе. Напомним, 21 работник предприятия пожаловался на проблемы с ЖКТ, 10 из них понадобилась госпитализация. На данный момент из больницы выписан один человек.
Причиной массового отравления стала норовирусная инфекция. Предположительно, ее пострадавшие могли подхватить в буфете завода.
Роспотребнадзор Башкирии на время приостановил деятельность пищеблока. Надзорный орган также начал свое расследование.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.