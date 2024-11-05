Лазурный автобус влетел в грузовик на Оранжерейной улице в Петербурге

Кроме того, судя по всему, это была не единственное ДТП с участием общественного транспорта. Так, в Telegram-канале «Транспортный коллапс» сообщили, что лазурный автобус, совершая поворот, наехал на белую легковушку. По предварительной информации, во время дорожного инцидента никто не пострадал. Небольшие повреждения получил только транспорт. SPB.KP.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Напомним, ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело после аварии в Точненском районе. Вечером 3 ноября водитель маршрутки потерял управление и опрокинулся в кювет. В тот момент в салоне находились семь пассажиров.