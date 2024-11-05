Лазурный автобус влетел в грузовик на Оранжерейной улице в Петербурге

На Оранжерейной улице в Пушкине столкнулись лазурный автобус маршрутом № 186 и грузовик. После удара общественный транспорт получил значительные повреждения. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте» показали кадры, на которых видно, что часть лобового стекла вся в трещинах, а рядом лежит разбитая дверь. SPB.KP.RU в пресс-службе «Пассажиравтотранса» сообщили, что обстоятельства аварии выясняются.
— В ДТП никто не пострадал, — рассказала представитель перевозчика.
Кроме того, судя по всему, это была не единственное ДТП с участием общественного транспорта. Так, в Telegram-канале «Транспортный коллапс» сообщили, что лазурный автобус, совершая поворот, наехал на белую легковушку. По предварительной информации, во время дорожного инцидента никто не пострадал. Небольшие повреждения получил только транспорт. SPB.KP.RU обратился за комментарием в пресс-службу перевозчика. Напомним, ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело после аварии в Точненском районе. Вечером 3 ноября водитель маршрутки потерял управление и опрокинулся в кювет. В тот момент в салоне находились семь пассажиров.