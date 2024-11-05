На границе России и Казахстана скопились сотни фур

По данным ведомства, после окончания ремонта количество транспорта резко выросло — до 250−300 автомобилей в сутки, а пропускная способность пункта составляет только 200 единиц.
Собеседник агентства пообещал, что комитет вместе с Пограничной службой приложит все усилия для минимизации задержек транспорта и разрешения сложной ситуации.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана, а Астана запретила импорт российской пшеницы.