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На границе России и Казахстана скопились сотни фур

Порядка 300 грузовых автомобилей скопились на казахстанско-российской границе на пункте пропуска Курмангазы. Все фуры следуют в Россию, а причиной затора стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау-Астрахань. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов Минфина Казахстана сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, после окончания ремонта количество транспорта резко выросло — до 250−300 автомобилей в сутки, а пропускная способность пункта составляет только 200 единиц.

Собеседник агентства пообещал, что комитет вместе с Пограничной службой приложит все усилия для минимизации задержек транспорта и разрешения сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 17 октября ввел временные ограничения на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, перцев и дынь из Казахстана, а Астана запретила импорт российской пшеницы.