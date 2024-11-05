На границе России и Казахстана скопились сотни фур

Порядка 300 грузовых автомобилей скопились на казахстанско-российской границе на пункте пропуска Курмангазы. Все фуры следуют в Россию, а причиной затора стало завершение ремонтных работ на трассе Атырау-Астрахань. Об этом со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов Минфина Казахстана сообщает ТАСС.