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Экс-мэра Сургута задержали по делу о коммерческом подкупе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Экс-мэр Сургута в ХМАО Андрей Филатов задержан по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«По моим данным, да, он фигурирует в уголовном деле. Предварительно, речь идет о коммерческом подкупе. Он задержан», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы.

По словам источника, в скором времени бывшему главе Сургута изберут меру пресечения.

Официального подтверждения этой информации пока нет, в окружном управлении СК РФ от комментариев по делу воздержались.

В апреле глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, отмечая, что после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых «проектах, связанных с экономическим развитием территорий». Филатов был назначен главой Сургута в 2021 году, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания ЮТэйр».