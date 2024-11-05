Экс-мэра Сургута задержали по делу о коммерческом подкупе

«По моим данным, да, он фигурирует в уголовном деле. Предварительно, речь идет о коммерческом подкупе. Он задержан», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы.
По словам источника, в скором времени бывшему главе Сургута изберут меру пресечения.
Официального подтверждения этой информации пока нет, в окружном управлении СК РФ от комментариев по делу воздержались.
В апреле глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, отмечая, что после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых «проектах, связанных с экономическим развитием территорий». Филатов был назначен главой Сургута в 2021 году, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания ЮТэйр».