Экс-мэра Сургута задержали по делу о коммерческом подкупе

В апреле глава Сургута Андрей Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить полномочия, отмечая, что после увольнения останется в регионе и сосредоточится на новых «проектах, связанных с экономическим развитием территорий». Филатов был назначен главой Сургута в 2021 году, до этого он занимал пост председателя наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания ЮТэйр».