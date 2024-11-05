Под Омском нечистотами канализации затопило кладбище

В соцсетях появилась жалоба на прорыв магистрали центральной канализации в селе Приветное Омского района. Канализационные стоки источают неприятный запах на всю деревню и заливают местное кладбище.
По словам жителей, стоки постепенно приближаются и к деревне. Омичи попросили принять меры и устранить аварию. На жалобы обратила внимание администрация Омского района. Там уже отреагировали на ЧП и отправили в село специализированную бригаду.
«По информации специализированного комбината бытовых услуг, аварийная бригада уже выехала для устранения порыва аварии на канализационно-насосной станции», — сообщила районная администрация.