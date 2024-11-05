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Под Омском нечистотами канализации затопило кладбище

Аварию уже устраняют.

Источник: Om1 Омск

В соцсетях появилась жалоба на прорыв магистрали центральной канализации в селе Приветное Омского района. Канализационные стоки источают неприятный запах на всю деревню и заливают местное кладбище.

По словам жителей, стоки постепенно приближаются и к деревне. Омичи попросили принять меры и устранить аварию. На жалобы обратила внимание администрация Омского района. Там уже отреагировали на ЧП и отправили в село специализированную бригаду.

«По информации специализированного комбината бытовых услуг, аварийная бригада уже выехала для устранения порыва аварии на канализационно-насосной станции», — сообщила районная администрация.

ЖКХ