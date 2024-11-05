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В «ЛизаАлерт» подтвердили смерть модели Кристины Рэй

Представители краснодарского поискового отряда Лиза Алерт подтвердили смерть модели Кристины Рэй (Кожевниковой). Ее местонахождение оставалось неизвестным с 28 сентября.

Источник: «Лиза Алерт»

В Хостинском районе Сочи 28 октября в канализационном коллекторе обнаружили труп молодой девушки, предположительно, являющейся пропавшей Кристиной Рэй. Тело было извлечено спасателями ЮРПСО МЧС России и передано правоохранителям для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что Кристина Кожевникова могла пропасть после выхода за «закладкой». Некоторые Telegram-каналы писали о наличии у модели наркотической зависимости.

Девушка получила титул «Самые большие губы в России» после нескольких операций по увеличению губ. Последние годы она работала в салоне красоты в Сочи.