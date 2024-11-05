В «ЛизаАлерт» подтвердили смерть модели Кристины Рэй

В Хостинском районе Сочи 28 октября в канализационном коллекторе обнаружили труп молодой девушки, предположительно, являющейся пропавшей Кристиной Рэй. Тело было извлечено спасателями ЮРПСО МЧС России и передано правоохранителям для дальнейшего расследования.
Ранее сообщалось, что Кристина Кожевникова могла пропасть после выхода за «закладкой». Некоторые Telegram-каналы писали о наличии у модели наркотической зависимости.
Девушка получила титул «Самые большие губы в России» после нескольких операций по увеличению губ. Последние годы она работала в салоне красоты в Сочи.