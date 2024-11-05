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16 человек эвакуировали из отеля в Ростове во время пожара

Пожар в отеле произошел в центре Ростова-на-Дону, были эвакуированы люди.

Источник: Комсомольская правда

16 человек эвакуировали из отеля в центре Ростова-на-Дону после возгорания стиральной машины. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел еще в прошедшее воскресенье на улице Красноармейской. Бытовую технику замкнуло в подсобном помещении, после этого появилось сильное задымление.

— Вызов поступил в 21:41, все потушили через восемь минут. Огнем был охвачен 1 кв. метр. На место выезжали 12 человек на трех спецмашинах, — прокомментировали в МЧС.

Спасатели просят жителей Дона следить за исправностью проводки и бытовой техники. Не следует перегружать электрическую сеть.