Таллахасси
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде судят банду за организацию миграции 300 иностранцев

В Волгоградской области семь сообщников организовали незаконную миграцию.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Волгоградской области передала в суд материалы уголовного дела в отношении четверых мужчин и трех женщин, организовавших незаконную миграцию 300 иностранцев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, преступники за вознаграждение подделывали документы. У них были печати и штампы. Двое из фигурантов преподавали в экзаменационных центрах. Они также без проверки знаний вносили ложные данные о результатах.

— Еще двое фигурантов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, оформляли документы о последующем фиктивном трудоустройстве иностранцев, — уточнили в областной прокуратуре.

Преступников рассекретили сотрудники полиции. Они собрали достаточно доказательств их вины. Злоумышленникам грозит по 7 лет тюрьмы.