В Волгограде судят банду за организацию миграции 300 иностранцев

Прокуратура Волгоградской области передала в суд материалы уголовного дела в отношении четверых мужчин и трех женщин, организовавших незаконную миграцию 300 иностранцев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, преступники за вознаграждение подделывали документы. У них были печати и штампы. Двое из фигурантов преподавали в экзаменационных центрах. Они также без проверки знаний вносили ложные данные о результатах.