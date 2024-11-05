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Крымчанин незаконно изготовил 13 патронов: ему вынесли приговор

В Белогорском районе Крыма мужчина незаконно изготовил 13 патронов.

Источник: Комсомольская правда

В Белогорском районе Крыма местного жителя признали виновным в незаконном изготовлении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В августе 2021 года на территории заброшенного виноградника крымчанин обнаружил мешок со старыми патронами. Эту находку крымчанин отнес к себе домой.

«Проведя некоторые манипуляции с боеприпасами, осужденный незаконно изготовил 13 патронов», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что они пригодны для выстрела. Мужчина хранил патроны до тех пор, пока их не изъяли полицейские.

Было возбуждено уголовное дело. Мужчину признали виновным.

«Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года со штрафом в размере 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Прокуратура