Крымчанин незаконно изготовил 13 патронов: ему вынесли приговор

В Белогорском районе Крыма местного жителя признали виновным в незаконном изготовлении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В августе 2021 года на территории заброшенного виноградника крымчанин обнаружил мешок со старыми патронами. Эту находку крымчанин отнес к себе домой.
«Проведя некоторые манипуляции с боеприпасами, осужденный незаконно изготовил 13 патронов», — отметили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что они пригодны для выстрела. Мужчина хранил патроны до тех пор, пока их не изъяли полицейские.
Было возбуждено уголовное дело. Мужчину признали виновным.
«Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года со штрафом в размере 15 тысяч рублей», — говорится в сообщении.