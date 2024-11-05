В Уфе бизнесмен обвиняется в мошенничестве на 6 млн рублей.

В Уфе 26-летний коммерсант предстанет перед судом за хищение у клиентов почти 6 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, разместил в интернете объявления о строительстве жилых каркасных и модульных домов, лестниц, беседок, вольеров, курятников.