В Уфе бизнесмен обвиняется в мошенничестве на 6 млн рублей.

В Уфе 26-летний коммерсант предстанет перед судом за хищение у клиентов почти 6 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, разместил в интернете объявления о строительстве жилых каркасных и модульных домов, лестниц, беседок, вольеров, курятников.
С апреля 2021 года по ноябрь 2023 года коммерсант, злоупотребляя доверием клиентов, под видом выполнения работ, похитил у 28 граждан почти 6 млн рублей.
Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Дёмский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.