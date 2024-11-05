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В Уфе бизнесмен обвиняется в мошенничестве на 6 млн рублей

В Уфе бизнесмен обвиняется в мошенничестве на 6 млн рублей.

Источник: Башинформ

В Уфе 26-летний коммерсант предстанет перед судом за хищение у клиентов почти 6 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, разместил в интернете объявления о строительстве жилых каркасных и модульных домов, лестниц, беседок, вольеров, курятников.

С апреля 2021 года по ноябрь 2023 года коммерсант, злоупотребляя доверием клиентов, под видом выполнения работ, похитил у 28 граждан почти 6 млн рублей.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направлено в Дёмский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.