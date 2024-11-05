Написала в сети с предложением познакомиться. Роковая блондинка выманила у сибиряка 1,5 миллиона

— Затем ему поступило предложение внести еще пять долларов для покупки платины. Только вот денег у него больше не было, да и кредитная история не внушала доверия. На помощь пришел сосед. Мошенники смогли убедить мужчин в том, что им вернется потраченная сумма, так еще и с процентами, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.