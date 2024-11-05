Написала в сети с предложением познакомиться. Роковая блондинка выманила у сибиряка 1,5 миллиона

Мужчина из села Табук Черемховского района мог стать одним из самых счастливых людей. Познакомился в сети с богатой и красивой блондинкой. Казалось, ничего не предвещает беды, но оказалось все не так-то просто.
Таинственная незнакомка написала в мессенджере, предложила познакомиться. Отправила свое фото, представилась Даной. Вошла в доверие и начала ненавязчиво интересоваться о заработке мужчины. Не упустила возможности похвастаться тем, что получает хорошие деньги на инвестициях. Ну и по стандартной схеме мошенников предложила присоединиться.
— Если коротко, то мы покупаем дешевле, а продаем дороже. Вместе привычных товаров выступают акции, сырье и так далее. Я не хочу мониторить рынки, углублять во все тонкости, поэтому торгую с помощью аналитика. Получается, что трачу около часа в неделю, а доход получается больше, чем с основного места работы, — заявила девушка.
Мужчина подумал, что все звучит убедительно, поэтому начал работать с «частным аналитиком», смотреть видеоуроки о том, как заработать на криптовалюте. После связался с «ведущим трейдером» и внес пять тысяч рублей для старта сделки.
— Затем ему поступило предложение внести еще пять долларов для покупки платины. Только вот денег у него больше не было, да и кредитная история не внушала доверия. На помощь пришел сосед. Мошенники смогли убедить мужчин в том, что им вернется потраченная сумма, так еще и с процентами, — рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.
Он перевел деньги, а аферисты заявили, что большую сумму невозможно вывести на одного человека. Нужно было найти второе доверенное лицо.
Тут-то он и понял, что стал жертвой обмана, но было слишком поздно, он лишился 1,5 миллиона рублей. За помощью обратился в полицию, сейчас следователи завели уголовное дело.