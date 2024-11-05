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Девятилетняя девочка получила травму на «Красноярских Столбах»

Двое туристов травмировались на «Красноярских Столбах» в минувшие выходные.

Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель».

В районе скалы Китайская стенка девятилетняя девочка запнулась о торчащий из земли корень. Она пожаловалась отцу, что не может идти дальше из-за сильной боли в ноге. Папа ребенка позвонил спасателям.

Те оперативно прибыли на место, оказали девочке первую помощь, спустили со скользкого склона и эвакуировали на носилках к восточному входу. Там девочку передали медикам.

В это же время травму ноги получила 44-летняя женщина. Она повредила левый голеностоп в районе кордона Лалетино. Оттуда спасатели эвакуировали туристку и доставили до улицы Свердловская. Ее встретили обеспокоенные родственники.

В КГКУ «Спасатель» туристам напомнили, что из-за отрицательных ночных температур дорожки и тропы парка становятся скользкими. При посещении нацпарка необходимо одеваться по погоде, смотреть под ноги и взбираться на скалы только со снаряжением.

«Если берете с собой детей, будьте внимательными вдвойне, присматривайте за ними, не позволяйте им уходить из зоны вашей видимости или самостоятельно залазить на скалы», — отметили в КГКУ «Спасатель».