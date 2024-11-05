Беларусь экстрадирует в Латвию осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим

Генпрокуратура Беларуси удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Латвии о выдаче гражданина Латвии 1986 года рождения, осужденного за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему тяжкого телесного повреждения, для приведения приговора суда в исполнение.



По приговору гражданин Латвии проехал перекресток с превышением скорости на запрещающий движение (красный) сигнал светофора. Его транспортное средство столкнулось с другим под управлением другого гражданина, который в результате ДТП получил опасные для жизни тяжкие телесные повреждения.



Генеральная прокуратура Беларуси дала поручение Департаменту исполнения наказаний МВД по согласованию с компетентными органами Латвии передать осужденного конвою латвийской стороны.