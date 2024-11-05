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Причину блэкаута в Актау назвали на МАЭК

Сейчас все восстановлено, заявили в компании.

Источник: Сайт МАЭК

АЛМАТЫ, 5 ноя — Sputnik. Электричество в Актау сегодня отключалось из-за проблем на ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК)», но все уже починили — заверили в компании.

«5 ноября в 11:29 из-за погодных условий произошло отключение семи отходящих от шин электростанций ТОО “МАЭК” линий электропередач напряжения 110 киловатт и трех линий электропередач напряжением 35 киловатт», — говорится в сообщении.

В 11.41 утра одну из них включили.

В 11:48 — вторая линия включена.

В 12:02 все оставшиеся линии были подключены.

Режим электроснабжения был полностью восстановлен.