Причину блэкаута в Актау назвали на МАЭК

АЛМАТЫ, 5 ноя — Sputnik. Электричество в Актау сегодня отключалось из-за проблем на ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК)», но все уже починили — заверили в компании.
«5 ноября в 11:29 из-за погодных условий произошло отключение семи отходящих от шин электростанций ТОО “МАЭК” линий электропередач напряжения 110 киловатт и трех линий электропередач напряжением 35 киловатт», — говорится в сообщении.
В 11.41 утра одну из них включили.
В 11:48 — вторая линия включена.
В 12:02 все оставшиеся линии были подключены.
Режим электроснабжения был полностью восстановлен.