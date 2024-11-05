Журавеля могут этапировать в Волгоград из Чечни

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. В феврале Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии.