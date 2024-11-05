Журавеля могут этапировать в Волгоград из Чечни

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. В феврале Висаитовский районный суд Грозного приговорил Журавеля к 3,5 года колонии.
В октябре в прокуратуре Волгоградского региона сообщили, что 20-летний Никита Журавель обвиняется в государственной измене. Дело поступило в Волгоградский областной суд, первое заседание состоится 14 ноября. «Его должны этапировать [из Чечни в Волгоград]», — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Журавель через мессенджер предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. В марте 2023 года фигурант уголовного дела направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, пролетающих самолетов военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.
Вину в содеянном Журавель полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд. Санкция ст. 275 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.