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Два жителя Ростовской области погибли при пожарах из-за неосторожного курения

Два смертельных пожара из-за неосторожного курения произошли в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За сутки в Ростовской области из-за неосторожности при курении погибли два человека. Информация об этом 5 ноября поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Первый случай зарегистрировали в станице Советской. Огонь унес жизнь 54-летнего мужчины, уснувшего с непотушенной сигаретой. Пожар полыхал на 80 кв. метрах. Работали восемь человек, использовалось две единицы техники.

Второй случай произошел в Чалтыре, там погиб 60-летний мужчина. Он уснул, и от сигареты загорелись вещи на летней кухне. Тело умершего обнаружили во время тушения.

Спасатели напоминают: нельзя курить лежа, в сонном состоянии, а также в состоянии опьянения. Всегда следует пользоваться пепельницей.