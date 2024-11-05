Два жителя Ростовской области погибли при пожарах из-за неосторожного курения

За сутки в Ростовской области из-за неосторожности при курении погибли два человека. Информация об этом 5 ноября поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по региону.
Первый случай зарегистрировали в станице Советской. Огонь унес жизнь 54-летнего мужчины, уснувшего с непотушенной сигаретой. Пожар полыхал на 80 кв. метрах. Работали восемь человек, использовалось две единицы техники.
Второй случай произошел в Чалтыре, там погиб 60-летний мужчина. Он уснул, и от сигареты загорелись вещи на летней кухне. Тело умершего обнаружили во время тушения.
Спасатели напоминают: нельзя курить лежа, в сонном состоянии, а также в состоянии опьянения. Всегда следует пользоваться пепельницей.