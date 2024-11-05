Юный охотник выстрелил в супругов, перепутав их с оленями

Правоохранители сначала обнаружили на месте огнестрельное оружие, а затем установили подозреваемого. В конце концов Макдональд сдался полиции и признал, что находился в районе стрельбы. По версии следствия, юноша незаконно охотился ночью, принял звуки шевеления листьев за оленей, а затем выпустил три или четыре пули из ружья 20-го калибра. Макдональду уже предъявили ряд обвинений, на слушании по делу судья назначил залог в размере $400 тыс.