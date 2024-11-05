Хлоопок произошел в многоэтажке в Чите: есть пострадавшие, в том числе дети

В одной из квартир многоэтажного дома в Чите 5 ноября 2024 послышался сильный хлопок. На место выехали правоохранители.
— По предварительным данным, около 17:30 на улице Анохина в результате разгерметизации баллона для очистки монтажной пены произошел хлопок, из-за которого пострадала квартира, — рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по Забайкальскому краю.
Известно, что травмы получили мужчина, женщина и двое детей. Их отправили в больницу. К счастью, угрозы жизни нет. В квартире в это время обсыпалась стена, почти все вещи выпали из шкафа и разбились.
Сейчас следователи организовали проверку. Опрашивают жителей дома и устанавливают все обстоятельства произошедшего.