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Хлоопок произошел в многоэтажке в Чите: есть пострадавшие, в том числе дети

Четыре человека пострадали из-за разгерметизации баллона в Забайкалье.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В одной из квартир многоэтажного дома в Чите 5 ноября 2024 послышался сильный хлопок. На место выехали правоохранители.

— По предварительным данным, около 17:30 на улице Анохина в результате разгерметизации баллона для очистки монтажной пены произошел хлопок, из-за которого пострадала квартира, — рассказали КП-Иркутск в СУ СКР по Забайкальскому краю.

Известно, что травмы получили мужчина, женщина и двое детей. Их отправили в больницу. К счастью, угрозы жизни нет. В квартире в это время обсыпалась стена, почти все вещи выпали из шкафа и разбились.

Сейчас следователи организовали проверку. Опрашивают жителей дома и устанавливают все обстоятельства произошедшего.