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В Челябинской области водитель Citroen погиб, врезавшись в столб

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем, 5 ноября, на трассе «Челябинск — Троицк».

Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Автомобиль ехал в сторону Челябинска. По данным ведомства, на 27-м километре дороги иномарка «Ситроен» задела отбойник, который разделял полосы. После этого машина съехала с проезжей части и врезалась в электроопору.

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов — помимо инспекторов ДПС на месте работает оперативно-следственная группа. Однако известно, что 57-летний водитель «Ситроен» погиб на месте аварии.