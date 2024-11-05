В Челябинской области водитель Citroen погиб, врезавшись в столб

Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
Автомобиль ехал в сторону Челябинска. По данным ведомства, на 27-м километре дороги иномарка «Ситроен» задела отбойник, который разделял полосы. После этого машина съехала с проезжей части и врезалась в электроопору.
Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов — помимо инспекторов ДПС на месте работает оперативно-следственная группа. Однако известно, что 57-летний водитель «Ситроен» погиб на месте аварии.