Свердловский адвокат объявил о покушении на его жизнь

«В обед мне позвонила сотрудница, сообщила, что отлучилась по делам на пять минут, а когда вернулась, то увидела напротив моего кресла дырку в окне от огнестрельного оружия. Приехали сотрудники полиции, опросили меня и моих сотрудников, составили протокол места происшествия. Мы видим для себя угрозу, предупреждение, так как ведем несколько резонансных дел», — рассказал он в беседе с ЕАН.
Информацию о попытке повреждения окна адвокатской конторы ЕАН подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его сведениям, сообщение в полицию территориального ОВД от представителя компании поступило в 14:30.
«На предполагаемое место происшествия оперативно выехала и сейчас работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 23, на чьей подведомственной территории зафиксирован инцидент. Представители МВД опрашивают сейчас работников организации, проводят поквартирный обход с целью установления возможных свидетелей или очевидцев, а также анализируют съемки с камер видеонаблюдения в данном микрорайоне. Сыщики уже установили, что окно не имеет сквозного повреждения. Не исключено, что это могла быть пневматика или обычная детская рогатка. Впрочем, более точно на этот вопрос ответит начавшаяся проверка, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — заключил полковник Горелых.