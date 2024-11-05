Свердловский адвокат объявил о покушении на его жизнь

«На предполагаемое место происшествия оперативно выехала и сейчас работает следственно-оперативная группа отдела полиции № 23, на чьей подведомственной территории зафиксирован инцидент. Представители МВД опрашивают сейчас работников организации, проводят поквартирный обход с целью установления возможных свидетелей или очевидцев, а также анализируют съемки с камер видеонаблюдения в данном микрорайоне. Сыщики уже установили, что окно не имеет сквозного повреждения. Не исключено, что это могла быть пневматика или обычная детская рогатка. Впрочем, более точно на этот вопрос ответит начавшаяся проверка, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — заключил полковник Горелых.