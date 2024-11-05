Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Актюбинской области

5 ноября на дороге Актобе — Астрахань вблизи поселка Тамды Алгинского района произошла авария с участием грузовика Howa и автобуса Yutong. В результате ДТП водителя автобуса доставили в больницу Актобе.
«Пассажиров в салоне не было, водитель получил перелом руки, госпитализировали в ЦРБ Алги, оказали медицинскую помощь. На маршрут добавим автобус, у нас есть резерв», — сообщил руководитель «Qala Trans» Садыржан Ашимов.
В департаменте полиции Актюбинской области призвали всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями, осадками в виде снега.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших / 112 — если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.