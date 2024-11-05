Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Актюбинской области

«Пассажиров в салоне не было, водитель получил перелом руки, госпитализировали в ЦРБ Алги, оказали медицинскую помощь. На маршрут добавим автобус, у нас есть резерв», — сообщил руководитель «Qala Trans» Садыржан Ашимов.