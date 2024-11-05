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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Актюбинской области

В Актюбинской области на трассе Актобе — Астрахань произошла авария с участием грузовика и автобуса. В результате ДТП водитель автобуса госпитализирован, передает «Диапазон».

Источник: diapazon.kz

5 ноября на дороге Актобе — Астрахань вблизи поселка Тамды Алгинского района произошла авария с участием грузовика Howa и автобуса Yutong. В результате ДТП водителя автобуса доставили в больницу Актобе.

«Пассажиров в салоне не было, водитель получил перелом руки, госпитализировали в ЦРБ Алги, оказали медицинскую помощь. На маршрут добавим автобус, у нас есть резерв», — сообщил руководитель «Qala Trans» Садыржан Ашимов.

В департаменте полиции Актюбинской области призвали всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями, осадками в виде снега.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших / 112 — если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.