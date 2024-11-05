Мужчину, чья 10-летняя дочь погибла в пожаре, транспортировали санавиацией в Уфу. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Напомним, в минувшее воскресенье, 3 ноября, в деревне Ибраево Кигинского района случилась трагедия. Изнутри загорелся жилой бревенчатый дом. В тот момент, когда вспыхнуло строение, внутри него были две сестренки-близняшки. Их родители и еще двое детей были у соседей.
Когда только произошел пожар, одна из девочек успела выбежать на улицу и позвать отца на помощь. 40-летний мужчина пытался спасти дочку, но не смог ее отыскать. Он получил сильные ожоги второй и третьей степени половины тела, его экстренно доставили в реанимацию. Позже, в ходе разбора места ЧП, был обнаружен труп девочки.
Прокуратура республики начала проверку по факту смертельного пожара. Следственный комитет региона приступил к выяснению всех обстоятельств трагедии.
Санитарная авиация эвакуировала из Кигинской центральной районной больницы пострадавшего мужчину. Его доставили в Республиканский ожоговый центр сразу после стабилизации состояния.
— На данный момент врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Всего с начала года санавиация выполнила 109 вылетов, эвакуировано 113 пациентов, — заявил Айрат Рахматуллин.
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