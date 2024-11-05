Мать тушила кресло, пока дети задыхались: Что известно о пожаре, в котором погибли маленькие брат и сестра под Ростовом

В одном из сел Азовского района Ростовской области пожар унес три жизни: мужчины, четырехлетнего мальчика и трехлетней девочки. 20-летняя мать ребят и ее сожитель спаслись. Рассказываем, что известно о ЧП.
СЫНА РОДИЛА В 16 ЛЕТ.
В селе говорят, что Ирина росла в многодетной семье. Взрослую жизнь начала рано. Сына родила в 16 лет. С отцом мальчика отношения не задались. А через год у женщины появилась дочь уже от другого мужчины. Но и с этим избранником построить семью не удалось. В итоге женщина нашла себе друга старше ее самой лет на двадцать. Мужчина жил в доме Ирины, который та купила на материнский капитал.
— Она не работала, занималась детьми. Брат и сестра в детский садик не ходили, хотя у нас в селе их несколько, — поделились знакомые женщины в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону».
ВЕРНУЛИСЬ ПОСЛЕ ПОМИНОК.
В день, предшествовавший ночному пожару в частном доме, гражданские супруги были на похоронах. Погиб их сосед. После траурной церемонии они и 43-летний родственник Ирины продолжили поминать уже дома. Все трое выпили и разошлись спать. Ирина с гражданским мужем находилась в одной комнате с детьми. Гость — в другой.
— В детской как раз и располагалась печка, которую в ту ночь сильно затопили. Предварительно, из-за нее и начался пожар.
Пламя перекинулось на стоявшее рядом кресло. От запаха гари супруги проснулись, вскочили с кровати и стали тушить огонь. Но, видимо, когда не удалось сбить пламя с обшивки мебели, они схватили кресло и понесли его на улицу.
ЗА ПОМОЩЬЮ — К МАМЕ.
По словам собеседника издания, дети и гость все это время находились в доме.
— После Ирина зачем-то побежала за помощью к своей маме, которая живет на той же улице. Параллельно кто-то вызвал спасателей, — рассказывают очевидцы.
Пока у дома происходила вся эта суета, строение оказался полностью объято огнем. Позже мать скажет следователям, что не сумела вытащить сына и дочь через окно: несмотря на то, что флигель одноэтажный, окна располагались довольно высоко от земли.
Как сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС по Ростовской области, в результате пожара погибли дети и 43-летний мужчина.
— Площадь возгорания составила сто квадратных метров. С огнем боролись девять спасателей, на месте также работали четыре спецмашины, — сказали в ведомстве.
ОФИЦИАЛЬНО.
Следователи возбудили уголовное дело.
В пресс-службе Следственного управления следственного комитета добавили, что по факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Специалисты уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы. Также проверка организована прокуратурой.
— Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль, — сказали в пресс-службе надзорного ведомства.