Мать тушила кресло, пока дети задыхались: Что известно о пожаре, в котором погибли маленькие брат и сестра под Ростовом

В селе говорят, что Ирина росла в многодетной семье. Взрослую жизнь начала рано. Сына родила в 16 лет. С отцом мальчика отношения не задались. А через год у женщины появилась дочь уже от другого мужчины. Но и с этим избранником построить семью не удалось. В итоге женщина нашла себе друга старше ее самой лет на двадцать. Мужчина жил в доме Ирины, который та купила на материнский капитал.