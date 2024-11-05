Суд вынес приговор экс-замдиректора дочки «Роскосмоса»

Как писал «Коммерсант», в 2018 году НИИ ТП заключил контракт с «ДайТехнолоджи» на приобретение комплектующих для изготовления оборудования в интересах АО «Российские космические системы». Предприниматели организовали поставки из США, однако из-за того, что пришлось действовать в обход санкций, исполнение договора затянулось, но, по их утверждению, было в итоге выполнено. Однако следователи МВД сочли, что за стоившие около 40 миллионов рублей детали к радиоэлектронным устройствам НИИ ТП переплатил более 200 миллионов.