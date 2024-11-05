Суд вынес приговор экс-замдиректора дочки «Роскосмоса»

«Авдееву П. Л. по совокупности преступлений суд окончательно назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,6 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 2 года 6 месяцев», — сказали в суде.
Егоров получил три года колонии со штрафом в 1 миллион рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях, на 2,5 года. Его взяли под стражу в зале суда.
Мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 159 УК РФ (Мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Также в инстанции добавили, что судом удовлетворен гражданский иск АО «НИИ ТП». Его сумма не уточняется.
НИИ ТП входит в холдинг «Роскосмоса» «Российские космические системы».
Как писал «Коммерсант», в 2018 году НИИ ТП заключил контракт с «ДайТехнолоджи» на приобретение комплектующих для изготовления оборудования в интересах АО «Российские космические системы». Предприниматели организовали поставки из США, однако из-за того, что пришлось действовать в обход санкций, исполнение договора затянулось, но, по их утверждению, было в итоге выполнено. Однако следователи МВД сочли, что за стоившие около 40 миллионов рублей детали к радиоэлектронным устройствам НИИ ТП переплатил более 200 миллионов.