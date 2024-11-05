Посольство в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II в Россию

На прошлой неделе в ходе торгов, организованных аукционным домом «Aguttes», был продан подлинник указа императора Петра II от 9 сентября 1727 года («об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова»). Указ является важным историческим документом эпохи дворцовых переворотов. Как сообщали российские СМИ, он был украден из Российского государственного военно-исторического архив (РГВИА) и заменен муляжом. Администрация обратилась в полицию. Несмотря на обнародование этой информации, аукционный дом не снял лот с продажи.