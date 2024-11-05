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В Ростове потушен пожар в частном доме на Западном жилом массиве

В Ростове, на ул. Чукотская, 18, потушен пожар в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре на площади 150 кв.м. поступило в 13:10 в МЧС. 16 сотрудников службы смогли локализовать пожар спустя час. К тушению также было привлечено четыре единицы техники.

Пострадавших нет. Причины пожара уточняются.

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