Появились подробности гибели ребенка в яме с водой на Урале

Трагедия случилась 4 ноября 2024 года в Талице на Урале. Девятилетний ребенок около 16:00 пошел в магазин за покупками, но так и не вернулся домой. Родители забеспокоились и отправились на поиски сына. Но им удалось обнаружить лишь его тело без признаков жизни.