Появились подробности гибели ребенка в яме с водой на Урале

Трагедия случилась 4 ноября 2024 года в Талице на Урале. Девятилетний ребенок около 16:00 пошел в магазин за покупками, но так и не вернулся домой. Родители забеспокоились и отправились на поиски сына. Но им удалось обнаружить лишь его тело без признаков жизни.
По информации прокуратуры, в 120 метрах от собственного дома мальчик упал в наполненную водой яму размером 1,5 на 1,5 метра и глубиной 2 метра. Выбраться из нее самостоятельно он не смог. Утонувшего ребенка отвезли в приемное отделение местной больницы, где и констатировали смерть второклассника.
Теперь правоохранительные органы разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. По предварительным данным, вокруг заполненной водой ямы отсутствовали ограждения. Иными словами, проводившая работы по укладке газопровода организация могла не соблюдать соответствующие регламенты и правила техники безопасности.
В таких ситуациях ответственность обычно несут должностные лица, в чьи функции входит контроль за проведением подобных работ и соблюдением всех необходимых требований.