Мощный ураган в Мангистау: что известно к этому часу

Установленная несколько месяцев назад автобусная остановка в Актау не выдержала сильного порыва ветра и разрушилась. В этот момент там были люди. Среди пострадавших — мужчина и женщина. Оба доставлены в областную многопрофильную больницу с порезами, переломами рук и ног.