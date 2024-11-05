39 аварий произошло в Братске и районе за неделю

Так самым аварийным днем стал вторник, тогда зафиксировали девять дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы напоминают, что необходимо соблюдать скоростной режим и пропускать пешеходов. Особенно аккуратными нужно быть в непогоду, на дорогах может быть гололед.