39 аварий произошло в Братске и районе за неделю

За прошедшую неделю, с 28 октября по 3 ноября, на территории Братска и района произошло 39 аварий, в них травмы получили шесть человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.
— Зафиксировали 17 столкновений машин, 14 раз водители врезались в стоящее авто, пять раз — в препятствие. Один раз сбили пешехода и один раз съехали с дороги, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Так самым аварийным днем стал вторник, тогда зафиксировали девять дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы напоминают, что необходимо соблюдать скоростной режим и пропускать пешеходов. Особенно аккуратными нужно быть в непогоду, на дорогах может быть гололед.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за прошедшую неделю в ДТП погибли 12 человек, 51 взрослый и семь несовершеннолетних пострадали. Всего за этот период произошло 53 аварии.