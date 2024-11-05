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39 аварий произошло в Братске и районе за неделю

Травмы получили шесть человек.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За прошедшую неделю, с 28 октября по 3 ноября, на территории Братска и района произошло 39 аварий, в них травмы получили шесть человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции города.

— Зафиксировали 17 столкновений машин, 14 раз водители врезались в стоящее авто, пять раз — в препятствие. Один раз сбили пешехода и один раз съехали с дороги, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Так самым аварийным днем стал вторник, тогда зафиксировали девять дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы напоминают, что необходимо соблюдать скоростной режим и пропускать пешеходов. Особенно аккуратными нужно быть в непогоду, на дорогах может быть гололед.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за прошедшую неделю в ДТП погибли 12 человек, 51 взрослый и семь несовершеннолетних пострадали. Всего за этот период произошло 53 аварии.