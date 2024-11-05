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Экс-главу Сургута заключили под стражу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. Нижневартовский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего главы Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Андрея Филатова, задержанного по делу о коммерческом подкупе.

Источник: filatov_surgut/VK

«Постановлением Нижневартовского городского суда Андрею Филатову, обвиняемому по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 3 января 2025 года», — сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.

Ранее ТАСС в силовых структурах региона сообщили, что Филатов задержан по делу о коммерческом подкупе.

Филатов 22 апреля 2024 года в своем Telegram-канале сообщил, что принял решение уйти в отставку после трех лет работы на посту. Он отметил, что его решение носит сугубо личный характер. В июле главой Сургута был избран спикер городской думы Максим Слепов.